2022/05/12 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج اليوم: قمة عالمية حول كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة عالمية حول كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة عالمية حول كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).