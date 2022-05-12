" باربي" تكشف عن أول دمية لها على الإطلاق مزودة بأجهزة تساعد على السمع

2022/05/12 | 15:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سعيها لمزيد من التنوع، تطلق الشركة المصنعة للدمى الأمريكية دمية باربي لأول مرة على الإطلاق مع أجهزة تساعد على السمع إلى جانب دمية كين مصابة بمرض البهاق الجلدي.

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