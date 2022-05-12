البورصة العراقية تغلق على انخفاض في الاسبوع الأول من ايار

2022/05/12 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية، خلال الأسبوع الاول من شهر ايار 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 08/05/2022 الى يوم الخميس المصادف 12/05/.2022،.

ووفلقا لتقرير عن السوق فأن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (52) مليار سهم.

و بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (43) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (589.84) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (583.47) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.09%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

و نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3400) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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