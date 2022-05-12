CNN: العراق غير قادر على تعويض خسائر النفط الروسي

2022/05/12 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول موقع "سي إن إن" الأمريكي الأسباب

التي تحول دون توقع مساعدة من بلدان

الشرق الأوسط لأوروبا في حال فرض حظر

على استيراد النفط الروسي.

وأوضح أن الشرق الأوسط يبدو الملاذ

الوحيد بقدرة إنتاجية كافية لل

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