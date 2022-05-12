المرور تشرع بمنح

2022/05/12 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية المرور العامة، اليوم

الخميس، سائقي المركبات الذين لديهم

إجازات سياقة نافذة التأريخ والذين

يرومون الحصول على اجازة السياقة لأول

مرة إلى مراجعة مجمعات التسجيل ومنح

الإجازات لغرض الحصول عليها

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