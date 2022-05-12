لمواجهة العواصف الترابية .. العراق يطلق حملة تشجير شاملة

2022/05/12 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الخميس، عن خطة لتعزيز الحزام الأخضر في

أطراف المدن العراقية، مبينة انها

استنفرت ملاكاتها لزراعة نوع معين من

الأشجار.

وقالت مديرية الدفاع المدني في

بيان تلقته وكالة ن

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