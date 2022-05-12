"لست خائفا".. "القائد السابق لجيش فاغنر" يكشف من فرنسا أسرار مرتزقة روسيا

2022/05/12 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد مارات غابيدولين العضو السابق في المجموعة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن على روسيا وضع حد لتدخلاتها في الخارج والتركيز على مشاكلها الداخلية.

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