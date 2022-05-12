تحذيرات جديّة من سلالتين لاوميكرون.. إلى ماذا يشير طنين الاذن؟

2022/05/12 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذر عالم الأوبئة البريطاني تيم سبيكتور، من السلالتين الفرعيتين من متحور أوميكرون “BA.4” و”BA.5“، مبينا ان أحد أعراضهما يصيب “جهة قريبة من الدماغ”.وقال البروفيسور سبيكتور، إن “المملكة المتحدة لم تشهد بعد مستويات مقلقة من السلالتين الفرعيتين الجديتين”، مشددا على أن “الناس يجب أن تأخذ الأعراض على محمل الجد”.وأضاف “نراقب حاليا […]

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