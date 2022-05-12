واشنطن تتهم كوريا الشمالية بالتحضير لتجربة نووية جديدة

2022/05/12 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتحضير للتجربة النووية السابعة في موقع "بونجيي ري".

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن "كوريا الشمالية تقوم بإعادة بناء ميدانها النووي، وتستعد للتجربة النووية السابعة".

وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة إن هناك مؤشرات على استئناف أعمال البناء في الموقع المذكور، الذي قامت كوريا الشمالية بتدمير الأنفاق فيه في مايو 2018.

وتشير وسائل الإعلام الغربية والكورية الجنوبية في الفترة الأخيرة إلى أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية جديدة ستكون الأولى منذ 4 سنوات ونصف.

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