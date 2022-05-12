القبض على إرهابيين وضبط مواد مخدرة وعجلات مخالفة في بغداد

2022/05/12 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالقبض على إرهابيين وضبط مواد مخدرة وعجلات مخالفة في بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الفرقة 11 بالجيش العراقي تمكنت من:١-ضبط دراجات نارية وعجلات مخالفة لحظر التجوال لمش٤٢ /لايوجدعجلات / لايوجدلمش٤٤دراجات / لايوجد عجلات / لايوجدالمجموع دراجات / لايوجد عجلات / لايوجد٢- تنفيذ أوامر قبض وفق مواد قانونيه او مشتبه به او مخالفين لحظر التجوال لمش٤٢ / ٥ شخصلمش٤٤ / ١١ شخص كتيبه استطلاع / لايوجد • المجموع / ١٦ شخص

القاء القبض وفق الماده ٤/١ ارهاب لمش٤٢ / لايوجد لمش٤٤ / لايوجد كتيبة استطلاع / ٢ شخص

ضبط اشخاص مخالفين بناء في ارض زراعية .لمش٤٢/ لايوجدلمش٤٤ / لايوجد ٣- الكمائن لمش٤٢ /الكمائن ٩المناطق المحتمل اطلاق النيران الغير مباشر عدد ٤٠لمش٤٤/ الكمائن /١٧المناطق المحتمل اطلاق النيران الغير مباشره /١٦ ٤- موقف الكاميرات المنصوبةلمش٤٢ / لايوجدلمش٤٤ /لايوجد ه- السيطرات المفاجئةلمش٤٢ /٩لمش٤٤/ ١٧٦- الممارسات الامنيةلمش٤٢ /٩لمش٤٤/ ١٤

٧- ضبط اسلحه واعتدة لمش٤٢ / مسدس عدد ٢ زائد مخزن و٢ اطلاقة لمش٤٤/ مسدس صوتي عدد ٣ زائد بندقية RBK عدد ١ مع مخزن فارغ عدد ٤ زائد مسدس عدد ١ مع مخزن فارغ زائد هيكل بندقية كلاشنكوف تالف زائد بندقية كلاشنكوف عدد ٧ زائد مخزن فارغ زائد مخزن سمنوف زائد اطلاقات BKC عدد ٣٥٠ زائد اطلاقات كلاشنكوف عدد ١١٣ زائد صاروخ قاذفة عدد ٣ زائد حشوات عدد ٥ زائد سبطانة احادية عدد ٢

٨.



ضبط مواد مخدره لمش٤٢/لايوجدلمش٤٤/ كيس صغير يحتوي على مادة شبيه بالكرستال زائد مادة الكرستال ٥١ غم زائد بايب زجاجي عدد ٤ زائد كاصوصة عدد ٤

٩ - الخدميه وفتح الطرق لمش٤٢ / لايوجد لمش٤٤ / لايوجد

لمش٤٢ / ٢٢٥ برجلمش٤٤ / ٣٢٩ برج

ب.ازالة تجاوزاتلمش٤٢ / ١لمش٤٤ / لايوجد

ج .



غلق اماكن مخالفة للضوابط .لمش٤٢/ لايوجد لمش٤٤ / لايوجد اللقاءات والمؤتمرات لمش٤٢ / لايوجد .لمش٤٤/ لايوجد .

ضبط عجلات او دراجات مخالفة او متروكة لمش٤٢ / ١ عجلة لمش٤٤ / ١٧ دراجة ضبط مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد او تالفة .لمش٤٢ / حجز مادة الرز داخل محل لحين اصدار امر قضائي لمش٤٤ / لايوجد

ضبط مواد مختلفة لمش٤٢ / لايوجد لمش٤٤ / موبايل عدد ٢ زائد قاصة مجهول داخلها

تفكيك عبوة لمش٤٢ / لايوجد لمش٤٤ / لايوجد".

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