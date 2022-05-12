إيرلينغ هالاند.. هل يكون القطعة الأخيرة في أحجية آمال مانشستر سيتي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا؟

2022/05/12 | 15:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجم كرة القدم النرويجي وحارس نادي توتنهام سابقًا، إريك تورشتفت، إن "الوحش البدني" إيرلينغ هالاند قد يكون الرجل الذي سيقود مانشستر سيتي إلى المجد في دوري أبطال أوروبا.

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