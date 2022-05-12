2022/05/12 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. إصابة جديدة في كركوك بـ”الحمى النزفية”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. إصابة جديدة في كركوك بـ”الحمى النزفية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).