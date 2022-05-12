الولايات المتحدة: أم تقتل ثلاثة من أطفالها لسبب غريب

2022/05/12 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلتهم بمساعدة ابنها الرابع.

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