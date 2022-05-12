اشراقة كانون تعلن موقفها من

2022/05/12 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة اشراقة كانون النيابية،

اليوم الاخميس، بتمسكها بدور

المعارضة الايجابية "رقابة وتشريعا"،

فيما اكدت انها ستبذل قصارى جهدها لدعم

القوى المستقلة من اجل التوصل لحلول

واقعية رصينة.

وقالت الكتلة ف

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