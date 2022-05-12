إعادة السوريين.. أسئلة

2022/05/12 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي لا تلوح في الأفق أي انفراجة سياسية في الملف السوري بعد 11 عاما من الحرب يتصاعد الحديث يوما بعد يوم عن "خطط العودة الطوعية للسوريين" المقيمين في الخارج إلى بلادهم.

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