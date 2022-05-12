2022/05/12 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - نينوىأعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، العثور على خمسين قنبرة هاون في محيط حقول القيارة النفطي بمحافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم المتفجرات شعبة مديرية شرطة نفط الشمال، وخلال المسح الذي أجرته في محيط حقول القيارة النفطي بمحافظة نينوى، تمكنت من العثور على خمسين قنبرة هاون محلية الصنع من مخلفات عصابات داعش الأرهابي.

وتابع البيان، "حيث تمكن فريق المتفجرات من جمعها في مكان واحد والسيطرة عليها وإحاطة المنطقة ومنع دخول إي شخص لحين رفعها ومصادرتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 50 قنبرة هاون من مخلفات 'داعش' في نينوى - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 50 قنبرة هاون من مخلفات 'داعش' في نينوى - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).