البنك المركزي يبيع خلال اسبوع مايعادل عائدات تصدير النفط لـ4 ايام

2022/05/12 | 16:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الجاري ما يقارب من مليار دولار.

وباع البنك المركزي خلال هذا الاسبوع ابتداء من الاحد ولغاية يوم الخميس 977 مليونا و276 الفا و710 دولارات، وبمعدل 195 مليونا و 455 الفا و342 دولارا يوميا”.

وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا عراقيا لكل دولار.

وتعادل هذه المبيعات خلال اسبوع واحد، صادرات النفط العراقي لمدة نحو 4 ايام متتالية وبواقع اكثر من 3 ملايين برميل يوميًا.

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