التنفيذ الأولي للتعداد العام للسكان في تشرين الأول 2023

2022/05/12 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، ان التنفيذ الأولي للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق سيكون في شهر تشرين الأول من العام المقبل الفين وثلاثة وعشرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان ان هناك الكثير من الأسباب الموضوعية التي تحول دون إجراء التعداد خلال العام الحالي الفين واثنين وعشرين كما حالت دون تنفيذه خلال العامين الماضيين.وأشار الهنداوي الى أن إجراء التعداد الكترونيا، يتطلب توفير البيئة المناسبة والبنى التحتية المتكاملة لإجرائه، ومن بينها شراء الاجهزة اللوحية من مناشيء عالمية بمواصفات خاصة، وهذا يتطلب الكثير من الإجراءات الفنية والتعاقدية، مبينا ان تأخر اقرار الموازنة الذي تسبب في تأخير إنجاز الكثير من الفعاليات.

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