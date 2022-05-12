لماذا ضُربت علامة صنع في العراق؟؟

2022/05/12 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت النائب نورس العيسى اربعة أسباب وتحديات ضربت علامة “صنع في العراق”، لإحداث نزيف للعملة الصعبة.

وقالت العيسى، إن “الصناعة بشكل عام تعرضت الى انتكاسة غير مسبوقة وفق اجندة ممنهجة لجعل العراق سوقا استهلاكيا يدر مليارات الدولارات على دول الجوار، مشيرة الى ان هناك ضخا غير معلن للبضائع بدون محددات بهدف ضرب أية مواد تصنع في العراق بجهود وطنية.



وتابعت أن هناك جهات تضغط لإفشال اي صناعة وطنية لان الاستيراد يدر اموال طائلة على جيوب قوى متنفذة.

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