صدور قراري الحبس والغرامة بحق مدير إحدى شركات وزارة الصناعة

2022/05/12 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ حضوريين بالحبس والغرامة بحق مدير إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بتهمة تلقي رشى مقابل إحالة عقدين.

وأفادت الهيئة بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالحبس ثلاث سنواتٍ والغرامة بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود، لتلقيه رشى في قضية تجهيز خيام للنازحين في كركوك وصلاح الدينوأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصرية المدان، فقررت الحكم عليه بالحبس والغرامة وفقاً للقانون.

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