2022/05/12 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النزاهة: ضبط مدير فرع المصرف الزراعي في الحويجة بتهمة الاختلاس » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:37

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط مدير فرع المصرف الزراعي في الحويجة بتهمة الاختلاس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط مدير فرع المصرف الزراعي في الحويجة بتهمة الاختلاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).