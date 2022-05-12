2022/05/12 | 16:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام محمد العبودي ..مضت ستة أشهر من عمر الدورة البرلمانية الجديدة؛ وأربعة أشهر من العام, ولم تقر الموازنة, في ظل وجود حكومة تصريف أعمال, ولا يزال الانسداد السياسي قائماً, وربما بسبب ان نتائج الانتخابات المبكرة, لم تنتج قائمة أو تحالفاً, يمتلك الأغلبية العددية الكافية داخل البرلمان.جلسات البرلمان المنعقدة لم تفلح إلا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنسداد السياسي.. وخدمة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنسداد السياسي.. وخدمة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).