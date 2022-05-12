انطلاقاً من الموصل.. العواصف الترابية تعاود نشاطها في العراق

2022/05/12 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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تشير آخر تحديثات الطقس، الخميس، إلى تأثر عدد من مناطق شمال البلاد بسحب رعدية، وتشكل موجة غبار جنوب مدينة الموصل، مع تواجد غبار خفيف في أجزاء من المنطقة الغربية ومناطق الجنوب.وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في منشور له، إن "خرائط الطقس تشير إلى بدء نشاط السحب الرعدية في مناطق شمال الموصل وبعض مناطق دهوك وأربيل والسليمانية، وقد ينتهي خلال الساعات القليلة المقبلة".واضاف، "كما تشكلت موجة غبار قبل قليل في جنوب الموصل وحركتها باتجاه صلاح الدين ثم ديالى ومناطق وسط البلاد خلال الساعات المقبلة، كما يتواجد غبار خفيف في أجزاء متفرقة من المنطقة الغربية ومناطق الجنوب".

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