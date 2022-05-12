شاهد لحظة وصول جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى القدس

2022/05/12 | 16:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، الخميس، إلى مدينة القدس، تمهيدًا لمراسم التشييع التي من المقرر أن تجري الجمعة.

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