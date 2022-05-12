تحسين المعدل.. نظام وحلم يتحطم بين مطرقة الوزارة وسندان الفقر

2022/05/12 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي رشيد - رئيس الهيئة التأسيسية

لنقابة العلوميين والعلوم الصرفة

((عمو)) انا يتيمة قد رحل عني السند (ابي)

وكان حلمه ان يراني طبيبة فليس لي اخ و

امي عليلة و نذرت نفسي لأطور ذاتي بذاتي

و لم يفصلن

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