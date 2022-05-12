نواب كربلاء ومناصبهم الجديدة في اللجان النيابية

2022/05/12 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

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اعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء

[https://non14.net/142247] ولجانهم النيابية التي

اقرها يوم امس البرلمان العراقي.

النائب طارق الخيكاني / لجنة النزاهة +

لجنة ال

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