الدفاع المدني يشرع بتعزيز الحزام الأخضر في المدن

2022/05/12 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الشروع بتعزيز الحزام الأخضر في المدن لتقليل تأثير العواصف الترابية.

وذكرت المديرية في بيان انها شرعت بتعزيز الحزام الأخضر في أطراف المدن العراقية وبكافة المحافظات من خلال تبني مبادرة زراعة وإرواء شجرة (ألابيزيا) دائمة الخضرة من أجل تقليل تأثير العواصف الترابية التي يشهدها العراق.واضافت انها زجت بكوادرها في جميع أنحاء العراق وسخرت آلياتها الحوضية من أجل إتمام أعمال الإرواء ورعاية الأشجار بشكل مستمر ضمن خطة أعدتها المديرية بانتخاب مناطق زراعة الشتلات تراعي فيها اتجاه حركة رياح العواصف المتربة من أجل تقليل تأثيرها.

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