" 2 دولار" يعود إلى شاشة "الحرة" في موسمه الثاني

2022/05/12 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق قناة "الحرة" يوم الأحد في الخامس عشر من مايو الحالي الموسم الثاني من برنامج "2 دولار"، إذ يعود البرنامج ليسلط الضوء على قصص جديدة تروي معاناة أسر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغلّب عليها الفقر وأنهكتها البطالة والأوضاع الاقتصادية الرديئة.

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