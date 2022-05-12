عضو بالخدمات النيابية يحدد أبرز المشاريع المتلكئة في ديالى

2022/05/12 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشف عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية برهان المعموري، اليوم الخميس، عن أبرز المشاريع المتلكئة في محافظة ديالى.وقال المعموري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أبرز المشاريع المتلكئة في ديالى وزارية وتمت احالتها في عامي 2011 و2012، وتوقفت مدة إنجازها بعد سنة بسبب الشركات غير الرصينة".وأضاف، أنه "تمت استضافة وزير الاعمار والإسكان والمديرين العامين والجهات المعنية بهذه المشاريع والذي من بينها مشروع ماء جديدة الشط المركزي، وتم سحب العمل من الشركه الفرنسية المتلكئة وكانت شركة غير رصينة واحالته لشركة الفاو التابعة لوزارة الاعمار والإسكان وباشرت بالعمل".وأضاف، أن "المشروع الثاني هو مشروع ماء خان بني سعد، والعمل حالياً فقط على جدول الكميات وسيتم استئنافه خلال فترة قريبة، وايضا مشروع مجاري غرب بعقوبة والذي كان بيد شركات متلكئة، وتم سحب العمل منهم وتمت زيادة التخصيصات المالية بقرار من مجلس الوزراء، وهو الآن على عاتق وزارة الاعمار والإسكان بآلية التعاقد وستتم المباشرة فيه".وأكد أن "المشروع الرابع هو مشروع مجاري الخالص وسيعقد يوم الأحد المقبل اخر اجتماع بين المديرين العامين مع وزارة التخطيط بشأنه، لاستكمال كافة المتطلبات والمتعلقات الخاصة به".

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