2022/05/12 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن جدول الامتحانات العامة "الدور الاول" للدراسة الاعدادية

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