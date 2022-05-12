في عملية نوعية.. ضبط

2022/05/12 | 17:17 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بينهم قيادي بارز في بغداد وكركوك.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، القبض على "زعيم كتيبة الزرقاوي" في بغداد في عملية نوعية.

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كما كشف في بيان، أن محمد الزوبعي الذي يُكنى (أبو عزام / أبو سيف) والذي يشغل منصب ما يسمى زعيم كتيبة الزرقاوي في مناطق جنوب غربي بغداد وكان يتردد بين العراق وسوريا، تم ضبطه بالتنسيق مع مديرية مكافحة إرهاب أربيل.

كذلك، ذكر البيان أنه حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة شخصية من قبل الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عمليات نوعية، تضمنت أيضاً نصب كمين محكم في قرية العواشرة بمحافظة كركوك بعد أن نفذت القوات العراقية إنزالا جويا بالقرب من تلال حمرين، حيث تمكنوا من قنص أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على آخر بعد أن سلم نفسه أثناء الاشتباك وتبين أنه ما يسمى أحد مسؤول العلاقات في قاطع داقوق.

كذلك، تم إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من بينهم أربعة من جنسيات مختلفة.

من قوات الأمن العراقية في بغداد

أتى ذلك، بعدما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد الماضي، القبض على 3 من قيادات تنظيم داعش بعملية خاطفة في بغداد.

وقالت إن "الإرهابيين وهم (أبو شهد وأبو سارة وأبو يعقوب) المطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لعملهم بما يسمى قاطع الفرات والبركة، ضمن محافظة بغداد".

يذكر أن العراق كان أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة "داعش"، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.

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