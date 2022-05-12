2022/05/12 | 17:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول الدور الاول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن جدول الامتحانات العامة "الدور الاول" للدراسة الاعدادية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن جدول الامتحانات العامة "الدور الاول" للدراسة الاعدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).