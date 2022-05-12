ائتلاف المالكي

2022/05/12 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك ائتلاف دولة القانون، اليوم

الخميس، بـ"أحقية" حكومة تصريف الأعمال

برئاسة الكاظمي في إرسال القوانين الى

البرلمان، مبدياً "تحفظه" على قانون

الأمن الغذائي وما يتضمنه من "جنبات

مالية".

وقال النائب عن

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