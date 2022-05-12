العتبة الحسينية تطلع وفدا من مشايخ تنزانيا على برامجها التطويرية

2022/05/12 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلعت شعبة النشاطات الافريقية في قسم

الشؤون الدينية التابع لللعتبة

الحسينية المقدسة، وفدا زائرا من مشايخ

واساتذة جمهورية تنزانيا على اهم

البرامج التطويرية والسياقات والنهج

الذي تسير عليه العتبة الحسين

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