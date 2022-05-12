دلال أبو أمنة أيقونه فنية فلسطينية - علي المسعود

2022/05/12 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود نص الدنيا ..تحكي عن ألمرأة ..



المرأة هي التي تربي أجيال تسمع هذه الكلمات المعبرة بصوت المغنية الفلسطينية ( دلال أبو أمنة) وهي ذاتها الدكتورة الباحثة في علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب .



وهي التي فتنتها العلوم والموسيقى منذ طفولتها .



" دلال أبو امنة" صوت مميز و ثقافة موسيقية ثريّة وتعمل على إعادة إحياء التراث العربي عامة والفلسطيني تحديدا..



كما أنها تقدم " القصائد " وتعيد صياغة الأغنيات ......





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