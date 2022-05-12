نظرية غرامشي في السياسة وعلاقتها بمنظومته الفكرية - فرحان قاسم

2022/05/12 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرحان_قاسم أولا : مقدمة من اهم إنجازات ماركس الفلسفية هي انه ربط بين المادية وقوانين التطور الاجتماعي و انتج معرفة فلسفية جديدة تربط الفلسفة بالتاريخ ، وكذلك انتج منجزه الاقتصادي الكبير ( راس المال ) حين ربط الاقتصاد السياسي بقوانين التطور الاجتماعي ، و اصبحت العلاقة الجدلية بين النظرية والتطبيق هي جوهر الفلسفة الماركسية .



لكن محاولات ماركس وانجلز في مجال ممارسة النظرية واجهت الكثير من المصاعب والعقبات ......





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