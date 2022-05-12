العراق يتغلب على تونس فرقياً ويتأهل لنهائي بطولة بغداد السلام للجودو

2022/05/12 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارتأهل منتخب العراق للجودو، اليوم الخميس، إلى نهائي بطولة بغداد السلام للجودو.وتمكن المنتخب العراق من التغلب على بطل قارة افريقيا تونس فرقياً ليتأهل الى النهائي على أن يلعبه مع أحد طرفي نصف النهائي الثاني إيران أو سوريا.

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