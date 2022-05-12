اغتصابٌ جديدٌ للشرف العربي على أرضِ جِنين!

2022/05/12 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.عبد الحميد فجر سلوم ..نعم أنا قوميٌ وعروبيٌ حتى النُخاع..وعلمانيٌ حتى الجَمَام..ولكن أكرهُكم يا بني قومي لأنّكم تعشقون المذلّة والمهانة..لا أحترمكم لأنكم لا تعرفون معاني العزة والمجد والإباء..أحتقركُم لأنكم رضيتُم لأنفسكم الاحتقار من عدوٍّ اذلّكم ويُذلّكم كل يوم..وكلما زادكم إذلالا ازددتم خنوعا وانبطاحا وارتماء بين أحضانهِ […]

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