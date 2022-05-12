اجتماعان للنواب المستقلين اليوم لهذا الشأن

2022/05/12 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عقد عدد من النواب المستقلين اجتماعا مهما، اليوم الخميس، لتوحيد مواقفهم بشأن المبادرات السياسية الهادفة الى انهاء الانسداد السياسي في العراق.

وقال مصدر برلماني مطلع، لـ(بغداد اليوم) ان "عددا من النواب المستقلين يتجاوز عددهم الـ(15) عقدوا اجتماعا مهما داخل مبنى مجلس النواب العراقي، بهدف توحيد مواقفهم بشأن المبادرات السياسية الهادفة الى انهاء الانسداد السياسي في العراق، وذهاب هؤلاء النواب بكتلة او تحالف واحد لدعم مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر او الاطار التنسيقي".

وبين ان "الاجتماع استمر لاكثر من ساعتين، وهناك اجتماع اخر لهؤلاء النواب سوف يعقد مساء، اليوم، لمواصلة الحوار والتفاوض بين هؤلاء النواب بهدف توحيد مواقفهم وتوجهاتهم السياسية ودعم موقف احدى الأطراف السياسية الكبيرة (التيار او الاطار)".

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