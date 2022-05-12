انخفاض طفيف بإصابات الجائحة بالعراق

2022/05/12 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 96 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان ان "عدد الوفيات بلغت حالة واحدة ، في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 15933".

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