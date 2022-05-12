بغداد تتهم كردستان بارتكاب مخالفات دستورية في عقوده النفطية

2022/05/12 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة النفط، اليوم الخميس،

حكومة إقليم كردستان بارتكاب مخالفات

دستورية في إبرام العقود النفطية مع

المقاولين والشركات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تود ان تشير الى ان

الش

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