2022/05/12 | 18:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشرة اخبار السادسة من #وان_نيوز 2022/5/12 | عدي علي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XukDnOX_UC8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشرة اخبار السادسة من #وان_نيوز 2022/5/12 | عدي علي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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