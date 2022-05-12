( وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ) (128) البقرة ) - أحمد صبحى منصور

2022/05/12 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ( وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ) (128) البقرة ) مقدمة : 1 ـ سأل أحد الأحبّة : ( ما هي المناسك بشكل عام ,هل هي مناسك الحج فقط , وردت في القرآن المجيد آية واحدة 128 البقرة .



,ارجو التوضيح ).2 ـ الاجابة ترتبط بابراهيم عليه السلام وملته حين دعا: ( وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا )(128) البقرة ) ونقول : أولا : الجذور : عناوين سريعة أنواع الأنبياء والرسل ليس فى القرآن الكريم كل الر ......





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