التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 12 - طلال الربيعي

2022/05/12 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي التحليل النفسي, الكاريزما, وروح الرأسمالية على الرغم من نشر كتاب تأويل الأحلام لفرويد منذ أكثر من قرن، إلا أن تكامل التحليل النفسي مع المصفوفة الواسعة للتاريخ الاجتماعي والثقافي الحديث بالكاد بدأ خلال حياته، كانت كاريزما فرويد قوية جدًا لدرجة أن المشهد التاريخي حوله بقي في الظلال.



بعد عقود فقط من وفاته، بدأت الامور ببعض التفير .



ظهرت أول محاولة مهمة لإضفاء الطابع التاريخي على التحليل النفس ......





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