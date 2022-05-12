الناتو يرحب بقرار قادة فنلندا ويؤكد أن عملية انضمامها للحلف ستكون

2022/05/12 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الحلف، مشيرا إلى أن العملية ستكون "سلسلة وسريعة".وأعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، اليوم، عن دعمهما فكرة الانضمام إلى الناتو.

وعلق ستولتنبرغ على موقفهما بالقول "هذا قرار سيادي من قبل فنلندا، يحترمه الناتو بشكل كامل.



إذا قررت فنلندا تقديم طلب الانضمام فسيتم الترحيب بها بحرارة في الناتو".

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