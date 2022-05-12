الغناء التراثي رسالة للسلام في مدينة عراقية (فيديو)

2022/05/12 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىفي بادرة هي الاولى من نوعها عمد فنانون الى تنظيم فعالية للغناء التراثي وسط بعقوبة لتأكيد رسالة السلام والمحبة وانها ستبقى اقوى من ازيز الرصاص في مدينة عانت لسنوات طويلة بسبب الارهاب وتداعياته التي كانت وراء فواجع يكاد لايخلو منها بيت عراقي وسط تفاؤل الاهالي الذين اعتبروا المبادرة رسالة ايجابية لتأكيد استقرار الامن وبعث روح السلام بعد سنوات عجاف عاشها الجميع دون استثناء.

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