يجب أن يعي الغريم.. اليكيتي يكشف آخر مباحثات منصب رئيس العراق: البارتي سيخسر!

2022/05/12 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، آخر تطورات المباحثات بشأن منصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني، فائق يزيدي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحوارات مع الديمقراطي بشأن اختيار رئيس الجمهورية متوقفة"، مبينا ان "على الاخير ان يعي ان المنصب من حصة الاتحاد ولا تنازل عنه".

وأضاف يزيدي، أن "اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية هو اختصاص الاتحاد ومرشحهم برهم صالح يجب ان يمضي، وغير ذلك إلى الآن لا حوار فيه مع البارتي او غيرهم".

واكد ان "الديمقراطي سيخسر كثيرا عن فقدان شراكته مع الاتحاد، خصوصا وان الاخير لم يزاحم الديمقراطي على المناصب الرئيسية في الإقليم كرئاسته ورئاسة الحكومة هناك، لذا فأن منصب رئيس الجمهورية هو من استحقاق الاتحاد وسنبقى متمسكين به ولا تفاوض اذا كان المقابل يريد منا التنازل".

هذا ولا زال المشهد السياسي غامضا بشأن انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إذ أن عدد من الكتل اطلقت مبادرات عديدة دون أي نتاج سياسي .

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