الموقف الوبائي.. نسبة الاصابة بكورونا مستقرة عند 3%

2022/05/12 | 18:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد، الذي اظهر نسبة اصابة تبلغ 3%.وذكرت الوزارة، أنها “سجلت 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 96 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أنه “سجلت حالة وفاة واحدة فقط بعموم المحافظات”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 15933”.وسجل العراق أمس 162 إصابة بكورونا.

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