ترامب ينهي رسميًا عقد إيجار فندقه في العاصمة واشنطن

2022/05/12 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت منظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، بيع عقد إيجار فندقها الفاخر في شارع بنسلفانيا بالعاصمة واشنطن إلى مجموعة سي جي آي ميرشنت الاستثمارية وشريكتها هيلتون العالمية القابضة، التي ستدير الفندق.

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