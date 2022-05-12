اجتماع التحالف الدولي يجيز الاستثمار في مناطق سيطرة داعش ويؤكد على دعم الاكراد

2022/05/12 | 18:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف يسعى لجمع 700 مليون دولار لمناطق في العراق وسوريا.

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